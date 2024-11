Incidente stradale questa mattina in via delle Palme in località Mortilla nel comune di Gizzeria. Due le vetture coinvolte, una Fiat Panda ed un suv Toyota Rav, nell'impatto molto probabilmente causato dal manto stradale reso viscido dalla pioggia.

I passeggeri delle vetture (tra cui una bambina) sono stati trasportati da personale del 118 all'ospedale di Lamezia Terme ma non risultano in gravi condizioni.

Sul posto la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme per la messa in sicurezza delle auto in attesa del soccorso stradale. Disagi per la viabilità.