Un vigile del fuoco è rimasto ferito nella notte in un incidente stradale avvenuto a Palizzi, nel Reggino, su un tratto della Statale 106. Secondo quanto si è appreso l’uomo era a bordo dell’auto di servizio quando, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto. A riportare la peggio è stato il pompiere. Per lui un trauma cranico e 7 punti di sutura alla testa.