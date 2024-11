Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave in uno scontro verificatosi nella mattinata a Rende, in via Umberto Nobile, nei pressi della zona Industriale. Uno dei due veicoli coinvolti, una Toyota Yaris Verso, ha terminato la propria corsa finendo incastrata tra un albero ed un muro di contenimento e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare il guidatore, una persona anziana di poco più di 70 anni.

Il conducente dell’altra vettura, anche questa una Yaris, ha riportato diverse contusioni medicate ed escoriazioni, medicate sul posto dai sanitari del 118. Traffico rallentato nel tratto interessato, la cui percorribilità è stata poi ripristinata pienamente dagli addetti della Deam sud.