Incidente stradale nella frazione Bivio Zeta del comune di San Pietro Apostolo, nel Catanzarese. Due Fiat Punto le vetture coinvolte, sulle cause sono in corso accertamenti.

Feriti i tre passeggeri, due uomini e una donna, affidati al personale sanitario del Suem118 e trasportati presso struttura ospedaliera. Il più grave, comunque cosciente, è stato trasportato con elisoccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle autovetture e della zona interessata dal sinistro. Presenti i carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza. Disagi per la viabilità, al momento la strada chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.