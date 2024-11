Un incidente si è verificato questo pomeriggio a Scandale, nel Crotonese, lungo la statale 107. Due le auto coinvolte, una Mercedes e una Fiat Uno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il conducente della Fiat Uno, un anziano di 83 anni, C.C., affidato alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale. Illesi il 53enne alla guida dell’altro mezzo e una bambina di 11 anni. Tutti originari di Rocca di Neto. Durante le operazioni, la statale 107 è stata parzialmente bloccata. Sul posto 118 e Polizia per i rilievi del caso. In giornata gravi incidenti si sono verificati nel Reggino, all’interno della galleria Limina e nel Cosentino, nel comprensorio di Longobucco.