Un incidente stradale si è verificato sulla statale 106 tra Guardavalle e Monasterace. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Il sinistro si è verificato al confine tra Catanzaro e Reggio Calabria. Secondo una prima sommaria ricostruzione, una Kia Picanto era in procinto di immettersi sulla statale proveniente da una strada privata quando è entrata in collisione con un Audi A4 nera che proveniva da Soverato in direzione Reggio Calabria. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabineri della compagnia di Roccella Ionica. Il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso. L'uomo alla guida dell'Audi ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni mentre la donna alla guida della Kia Picanto si trova tuttora sotto osservazione.

Luana Costa