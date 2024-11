L’impatto si è verificato nella galleria della Crocetta, sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio di San Fili

Un finanziere in servizio a Cosenza, Paolo Antonuccio, di Cetraro è rimasto ucciso questa mattina poco prima delle 7, in un incidente stradale lungo la strada statale 107, nel territorio di San Fili (Cosenza), all’interno della galleria della Crocetta.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto si è appreso l’uomo, 47 anni, viaggiava in direzione Cosenza a bordo di una motocicletta Yamaha modello T-max quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe urtato un Fiorino cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’uomo veniva immediatamente soccorso da un automobilista di passaggio a bordo di una Smart mentre sopraggiungeva in direzione opposta una donna alla guida di una Opel Agila, la quale non ravvedendosi dell’incidente investiva entrambi. Leggermente coinvolto anche un auto-articolato, urtato durante la carambola.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Annunziata di Cosenza ma spirerà poco dopo a causa delle ferite riportate. Lascia moglie e due figli. Ricoverati anche il conducente della Smart e la donna dell’Opel Agila. Tutti i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. La Polizia stradale ha effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incidente. I mezzi Anas hanno proceduto alla rimozione dei veicoli incidentati. Dopo le lunghe code la strada è nuovamente percorribile.

Salvatore Bruno