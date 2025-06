Un violento incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 106, in località Torricella nel comune di Corigliano Rossano. Nello scontro sono rimasti coinvolti una moto e un furgone, con conseguenze serie per almeno una delle persone coinvolte, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, oltre al servizio SOCAS Soccorso Stradale, per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico, con lunghe code e disagi alla circolazione.

A segnalare l’accaduto anche l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, che ha espresso profondo rammarico per l’ennesimo incidente su un’arteria che da anni registra un numero elevato di sinistri. La dinamica precisa dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni delle persone coinvolte.