Un uomo è morto a causa di un incidente stradale verificatosi poco dopo le ore 13 lungo la Statale 18 tirrenica, nel comune di Amantea, nel tratto di strada antistante il supermercato Eurospin. La vittima si chiamava Mario Naccarato, 86 anni di Aiello Calabro. Era a bordo di una Fiat Panda di colore rosso che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un mezzo pesante. Con lui viaggiava una donna, rimasta gravemente ferita e trasportata in ospedale in elisoccorso. Non ci sarebbero invece conseguenze per l’autista del camion. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, i vigili del fuoco ed il personale della polizia municipale per regolare il flusso del traffico. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la Panda stava uscendo dal parcheggio del supermercato proprio mentre sopraggiungeva l’autocarro. La strada è rimasta bloccata per quasi un’ora per consentire la rimozione dei mezzi e l’effettuazione dei rilievi.

Salvatore Bruno

Luana Costa