Grave incidente stradale a Rossano, in cui è rimasto ferito un giovane motociclista a seguito di uno scontro con un’auto in via Michele Bianchi, in contrada Petra. Il ragazzo, in condizioni critiche, è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito al presidio sanitario Nicola Giannettasio.

Viste le gravi condizioni, con un sospetto trauma cranico e perdita di sangue, è stato inoltre allertato l'elisoccorso di Cosenza.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri e una pattuglia dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e ricostruire la dinamica dei fatti.

Alcuni residenti della zona hanno nuovamente sollevato la questione della pericolosità del tratto rettilineo di via Tiberio Smurra, recentemente riaperto al traffico, evidenziando la necessità di interventi per la sicurezza stradale come l’installazione di cunette e dossi per limitare la velocità e prevenire altri incidenti.