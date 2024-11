Il Governatore ha sentito telefonicamente il presidente della Regione Puglia rinnovando, a nome di tutti i calabresi, il dolore e il cordoglio per la tragedia che ha colpito i suoi concittadini

Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, questa mattina, ha sentito telefonicamente il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano a cui ha rinnovato, a nome di tutti i calabresi, il dolore e il cordoglio per la tragedia che ha colpito i suoi concittadini. "Nel corso del breve colloquio telefonico - spiega una nota - il presidente della Giunta regionale calabrese ha manifestato totale disponibilità a qualsiasi eventuale tipo di intervento d'aiuto dovesse rendersi necessario. Emiliano, profondamente addolorato e colpito per quanto accaduto, ha ringraziato Oliverio e, tramite lui, tutti i calabresi per la vicinanza, l'affetto e la solidarietà mostrata, anche attraverso i social network, sin dai primi istanti in cui si è diffusa la notizia della tragedia".