La vittima si chiamava Giuseppe Lauria. L'incidente all'alba sulla strada per il centro storico

Un uomo, Giuseppe Lauria, 52 anni, ha perso la vita all’alba in un incidente lungo Via Degli Ulivi a Santa Maria del Cedro. Secondo quanto si è appreso, la vittima viaggiava a bordo del suo scooter intorno alle cinque del mattino quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un albero. Inutile l’intervento dei sanitari del 118: Lauria è morto sul colpo.