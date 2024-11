I due avevano creato ed organizzato, in uno spazio verde, la coltivazione di 15 piante di canapa indiana

Nel corso di mirati controlli, i Carabinieri della Stazione di Pianopoli, hanno tratto in arresto F.F., classe 78, e G.F., classe 87. Insospettiti, i militari hanno organizzato un servizio “ad hoc”, durante il quale, dopo un servizio di osservazione protrattosi per diverse ore, sono riusciti a bloccare i due che all’interno di una fitta ed alta vegetazione in località Pedia di Feroleto Antico, avevano creato ed organizzato, in uno spazio verde, la coltivazione di 15 piante di canapa indiana.

Nell’occasione i Carabinieri sono riusciti a bloccarli nella flagranza del reato nel mentre, dopo essere entrati nell’anzidetto appezzamento di terra, erano intenti nell’estirpare le piante di marijuana ivi coltivata. Per tali motivi i due sono stati dichiarati in stato di arresto e sottoposti momentaneamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, a seguito del quale l’arresto è stato convalidato e per entrambi è stato disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.