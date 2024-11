I soggetti prestavano particolare attenzione alla conquista del mercato tramite un'attività di fidelizzazione dei tossicodipendenti in carico al Sert

Il personale del Commissariato di Polizia di Lamezia Terme e della squadra mobile di Catanzaro, con l'ausilio del Reparto prevenzione Crimine di Vibo Valentia, ha arrestato sei persone, già note alle forze dell'ordine, con l'accusa di avere organizzato una rete di spaccio di eroina, cocaina e metadone.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Lamezia, hanno preso il via nel novembre dello scorso anno dal monitoraggio dell'abitazione di un pregiudicato lametino con precedenti in materia di droga che aveva consentito di accertare un'intensa attività di spaccio. Gli agenti del Commissariato hanno quindi individuato l'organizzazione in cui vi era una distribuzione di compiti tra spacciatori e procacciatori di clienti e i fornitori della droga. Gli indagati, poi, prestavano particolare attenzione alla conquista del mercato tramite un'attività di fidelizzazione dei tossicodipendenti in carico al Sert di Lamezia (Servizio per le tossicodipendenze).

Gli arrestati:

Giuseppe Campisano, 29 anni

Marcello Ciliberto, 36 anni

Francesco Cittadino, 52 anni

Rosario Franceschi, 52 anni

Bruno Mazzotta, 68 anni

Domenico Mazzotta, 22 anni