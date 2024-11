Rinvenute complessivamente 503 piante per un peso complessivo di 80 chili

A Rosarno, in contrada Nespolaro, i Carabinieri della Tenenza, unitamente a quelli dello Squadrone Cacciatori "Calabria", hanno rinvenuto una vasta piantagione di marijuana, costituita da 503 piante, di cui 265 di varietà "olandese nana", e 238 varietà "cannabis indica". Le piante, in perfetto stato vegetativo, per un peso complessivo di circa 80 chilogrammi di stupefacente, sono state distrutte.