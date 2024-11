Rinvenute in un terreno di proprietà privata circa 2500 piante disposte su tre terrazzamenti

Ad Anoia, in località Contrada Precurato - Cerasare, i Carabinieri della Stazione di Melicucco, alle dipendenze della Compagnia di Gioia Tauro, in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto una vasta piantagione di marijuana, all’interno di un terreno di proprietà privata, composta da circa 2500 piante di canapa indiana del tipo olandese nana dell’ altezza media di 1,50 mt, in pieno stato vegetativo, disposte su 3 terrazzamenti, ognuno dei quali largo mediamente 1,40 mt circa.



Le piante, il cui peso complessivo è stato stimato in circa 1500 kg, avrebbero fruttato sul mercato della droga illeciti profitti sino ad un importo superiore a 200mila euro.



La sostanza stupefacente, previa campionatura, è stata distrutta sul posto, mentre i campioni prelevati e sequestrati saranno trasmessi al RIS di Messina per le analisi tossicologiche.



Il rinvenimento di ieri è già il secondo operato dai militari della Compagnia di Gioia Tauro nel corso dell’anno: infatti, solo due settimane fa, a Gioia Tauro, in località Bosco Sovereto, era stata rinvenuta una maxi piantagione di circa 15000 piante, disposte all’interno di tre serre, che aveva portato all’arresto in flagranza di reato di un incensurato di Rosarno.