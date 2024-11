Nella coltivazione sono state trovate oltre 300 piante dell'altezza di circa due metri

Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai carabinieri a Roccaforte del Greco. Nella coltivazione sono state trovate oltre 300 piante dell'altezza di circa due metri ed un sofisticato sistema di irrigazione. A pochi metri i militari hanno scoperto anche un essiccatoio artigianale all'interno del quale erano già pronti per essere immessi sul mercato oltre 400 chili di marijuana. In corso le indagini per individuare i responsabili.