I militari della compagnia di Roccella Ionica hanno individuato 100 piante di canapa indiana in un terreno impervio nel comune di Stilo

Una piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Roccella Ionica nel territorio del comune di Stilo, nella Locride. I militari della stazione di Stilo, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto una vera e propria piantagione di canapa indiana composta da oltre 100 piante.

La coltivazione si trovava in un terreno particolarmente impervio ed era alimentata da un impianto di irrigazione a pioggia munito di temporizzatore. Le piante, erano in piano stato vegetativo e di altezza compresa tra i 50 e i 70 centimetri. Sono in corso accertamenti finalizzati ad accertare la proprietà del terreno.