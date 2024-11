La coltivazione composta da oltre 200 piante era stata realizzata all'interno di un appezzamento di terreno ubicato in una zona impervia, in contrada Granci nel Comune di Platania

Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta e sequestrata a Platania da personale della squadra investigativa del Commissariato di Polizia di Stato di Lamezia Terme, che ha arrestato e posto ai domiciliari due persone, S. P., di 57 anni, e C. M., di 40, con precedenti specifici. I due, sorpresi mentre erano intenti accudire la piantagione, hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati. La coltivazione illegale, composta da oltre 200 piante in avanzato stato di maturazione e dell'altezza media di due metri, era stata realizzata all'interno di un appezzamento di terreno ubicato in una zona impervia, in contrada Granci.

L'area, all'interno della quale sono state individuate e sequestrate anche varie attrezzature, era servita da un sistema di irrigazione costituito da tubi in plastica e autoclave, un apparato per l'irrogazione di concime fogliare e una vasca per la raccolta delle acque.

In un casolare disabitato, nelle immediate vicinanze, era stato realizzato anche un essiccatoio, fornito di tutto l'occorrente per la preparazione e il successivo spaccio della sostanza stupefacente. Proprio di questa struttura sono stati trovati e sequestrati più di 20 chili di marijuana già essiccata, sistemata in diversi sacchi, e pronta per essere immessa sul mercato illegale. Il personale del Commissariato di Lamezia Terme è stato supportato nell'attività dal Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia.