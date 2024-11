I carabinieri hanno rinvenuto un bunker in una cantina dell'abitazione di un soggetto ritenuto vicino alla cosca 'Mazzaferro'

I Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, a seguito di alcune perquisizioni domiciliari eseguite a Marina di Gioiosa Jonica, hanno rinvenuto, in una cantina di pertinenza dell’abitazione di un soggetto ritenuto vicino alla cosca “Mazzaferro”, un bunker non utilizzato lungo di 7,5 metri, alto 1,80 e largo 3, il cui accesso, occultato, era consentito mediante lo scorrimento sui binari in ferro di un blocco di cemento azionabile a mano. Il locale è stato sottoposto a sequestro e, conseguentemente, i proprietari dell’immobile sono stati denunciati per abusivismo edilizio