Un appezzamento completamente adibito a discarica abusiva a Limbadi, nel Vibonese. I carabinieri nel quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno infatti scoperto un’area di circa 1400 mq che nel tempo è divenuta un cimitero di numerose carcasse di autovetture. Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto in cui oltre ai veicoli si trovavano numerosissimi rifiuti pericolosi quali parti di carrozzeria e motori smontati.

Nonostante le difficoltà di raggiungimento, a seguito di minuziosi accertamenti i Carabinieri hanno identificato l’autore della discarica in questione in R.G. di 36 anni il quale è stato deferito alla autorità giudiziaria per i reati previsti in materia di discarica abusiva e per la gestione illecita di veicoli fuori uso.

L’area è stata sottoposta a sequestro in attesa delle determinazioni della magistratura vibonese e del futuro risanamento dell’area.