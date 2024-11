Il 37enne ha lanciato dalla finestra un borsello nero contenente la droga per tentare di sottrarlo al controllo della polizia

Nella mattinata odierna, personale della squadra volante, coadiuvato da equipaggi del reparto prevenzione crimine ed una unità cinofila di Vibo Valentia, a seguito di perquisizione domiciliare, ha tratto in arresto il 37enne catanzarese Danilo Giampaolo Lamanna, già noto alle forze dell’ordine, perché trovato in possesso di 70 grammi di cocaina ed 11 grammi di marijuana.

Il giovane, all’arrivo degli agenti presso la propria abitazione, ha dapprima tentato di ostacolare le operazioni dimenandosi e strattonando i poliziotti intervenuti, dopodiché, approfittando della confusione creatasi anche per la presenza di alcuni familiari, ha repentinamente lanciato da una finestra un borsello di colore nero che veniva prontamente recuperato da un altro equipaggio appostatosi sotto l’edificio.

Verificato il contenuto del borsello, contenente la cocaina già suddivisa in 50 dosi e pronta per la vendita, la marijuana nonché un bilancino di precisione necessario per il confezionamento, Gianpaolo Danilo Lamanna è stato tratto in arresto e sottoposto, in attesa dell’udienza di convalida, alla custodia carceraria presso la casa circondariale di Siano.

All’esito dell’attività uno degli agenti, al quale il pregiudicato ha opposto una forte resistenza per impedire la perquisizione, è dovuto ricorrere alle cure sanitarie presso il nosocomio cittadino ove gli venivano riscontrate lesioni giudicate guaribili in otto giorni.

l.c.