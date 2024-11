Le Fiamme Gialle hanno denunciato un uomo per ricettazione e invasione di terreni

Oltre 130 pezzi di auto rubate, una persona denunciata per ricettazione e invasione di terreni o edifici. E' il bilancio dei controlli effettuati dai finanzieri di Sibari che hanno scoperto un deposito di merce rubata all'interno di uno stabile in disuso di proprietà di un Ente pubblico nel comune di Cassano allo Ionio.

Le Fiamme Gialle dopo aver notato un furgone apparentemente abbandonato all'interno di un terreno privo di recinzione hanno controllato l'automezzo e l'edifico. Si è così scoperto che l'immobile veniva utilizzato come deposito illegale di beni di provenienza illecita, in particolare motori e parti di carrozzeria: sportelli, parafanghi, cruscotti, cerchioni, tappezzeria di autovetture. Il proprietario del furgone è risultato estraneo alla vicenda mentre l'utilizzatore dell'automezzo, preso in prestito, è stato denunciato a piede libero per i reati di ricettazione e invasione di terreni o edifici. I pezzi di auto rubati sono stati sequestrati per l'eventuale riconsegna ai legittimi proprietari. Il presunto ricettatore rischia ora una pena della reclusione fino ad un massimo di otto anni.

Francesco Pirillo