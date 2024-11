Una disavventura che poteva avere gravi conseguenze. È quanto avvenuto questa mattina a Catanzaro nel quartiere Gagliano, dove è stata avvertita una deflagrazione all'interno di una abitazione. Lo scoppio è stato determinato da una fuga di gas da una bombola usata per cucinare. Il gpl, diversamente da quanto avviene col metano si è stratificato formando una risacca che, appena ha trovato un innesco, è esploso investendo la persona posta nelle vicinanze.

Si tratta di una ragazza affittuaria dell'appartamento che è però riuscita a mettersi in salvo uscendo da una finestra. La giovane non ha riportato ustioni sul corpo ma leggere bruciature sugli indumenti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale.

l.c.