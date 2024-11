Evacuate anche 50 abitazioni. I fatti a Zipari, nel Reggino

Una donna ferita a causa dell'esplosione di un serbatoio di Gpl e circa 50 abitazioni evacuate. È il bilancio dovuto al vasto incendio che ha interessato la località Zipari, a circa 8 km da Gerace. Un combattimento contro le fiamme è stato impegnato 2 squadre dei vigili del fuoco con 4 veicoli e un DOS per coordinare gli aeromobili necessari per sopprimere le numerose fronti di fuoco.L'incendio si è sviluppato intorno alle 15 del pomeriggio ed è ancora in fase di spegnimento.