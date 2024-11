Erano le nove di sera di ieri quando un corto circuito, sembra di natura accidentale, ha innescato un incendio all'interno di un ripostiglio di una casa di via Misiani a Lamezia Terme. Le fiamme sono arrivate nel piano adibito a zona notte in cui in quel momento per fortuna non si trovava nessuno.

I proprietari hanno avvertito un odore acre di plastica bruciata seguito dal distacco dell'energia elettrica in tutto l'appartamento.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme con supporto di autobotte è valso all'estinzione del rogo evitandone la propagazione all'intera abitazione. Non si registrano feriti.