VIDEO | Il magazzino è stato gravemente danneggiato. Le operazioni di spegnimento vedono impegnati i vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia per far luce su quanto accaduto

Un incendio di probabile origine dolosa è divampato stamani in un deposito giudiziario sito a Pellaro, quartiere alla periferia Sud di Reggio Calabria. Il sito, gravemente danneggiato dal rogo, contiene soprattutto carte e faldoni del Tribunale di Reggio, relativi alle cause di fallimeno di due aziente attive nel settore degli alimentari. L'immobile era stato sottoposto ad amministrazione giudiziaria e da più di un anno, a seguito di asta pubblica, era stato assegnato ad un privato. In base a quanto si apprende, i malviventi avrebbero fatto irruzione entrando dalla parte posteriore del sito, distruggendo tutto. Sul posto presenti tre mezzi dei vigili del fuoco, gli agenti della squadra Volanti della Questura reggina e della Scientifica che hanno avviato le indagini per fare luce su quanto accaduto.