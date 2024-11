Una scossa di magnitudo 4.7 è stata registrata dall’Istituto di geofisica e vulcanologia a largo di Vibo Valentia. La scossa non è stata percepita dalla popolazione

Vibo Valentia - Una scossa sismica di magnitudo 4.7 è stata registrata dagli apparecchi dell'Istituto di geofisica e vulcanologia al largo di Vibo Valentia. La scossa, il cui epicentro è stato in mare aperto, è avvenuta alle 9.52 con una profondità di 273 chilometri.

La scossa non sembra essere stata percepita dalla popolazione soprattutto a causa della distanza da terra e della profondità ma desta interesse per l'intensa attività che l'area in questione continua ad avere.

