Trema la terra nuovamente in Calabria. Pochi minuti fa, precisamente alle 11.04, una scossa di terremoto è stata registrata dall’Ingv con magnitudo 3.4 ed epicentro a Calanna. Il sisma, avvertito in diversi comuni del comprensorio reggino, non ha fortunatamente provocato danni a persone o cose.