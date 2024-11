La consigliera Flora Sculco esprime vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo

“Sono vicina a tutte le popolazioni colpite dal maltempo alle quali, in questi momenti di grande difficoltà, è necessario prestare il massico soccorso ed esprimere solidarietà con sostegni concreti e fattivi”. Lo afferma Flora Sculco, consigliera regionale di Calabria in Rete, che aggiunge: “La Regione fa bene a chiedere lo stato d’emergenza ed a mettere in campo ogni appoggio e mezzo per essere vicina alla persone in difficoltà. Contemporaneamente, è urgente dotarsi di un piano di messa in sicurezza di un territorio fragile. Non possiamo essere sempre all’anno zero su questioni così decisive. Alla Calabria, il cui dissesto idrogeologico tocca ogni comune, servono risorse e progettualità. Ancora una volta, si segnala una contraddizione enorme: da un lato, le disattenzioni croniche sul dissesto idrogeologico del Mezzogiorno, e segnatamente di questa parte del Mezzogiorno, e dall’altro l’assurdità di trasformare la Magna Grecia nel Texas italiano con le trivelle nello Ionio”.