Ritorna nella disponibilità di studenti e docenti il plesso scolastico di via Roma intitolato al sottotenente di Vascello Vittorio Squillaci (per il quale erano presenti alcuni familiari e il presidente del Gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia).

Dopo i lavori di efficientamento energetico che hanno riguardato il completamento delle aule del primo e secondo piano e la sistemazione esterna grazie ad un finanziamento nazionale del Cipe attraverso la Regione Calabria per un importo di 649mila ed un minima compartecipazione del comune di Castrovillari, stamattina il sindaco, Domenico Lo Polito, insieme al dirigente Giuseppe Antonio Solazzo, ed alcuni docenti, hanno inaugurato la struttura che tornerà operativa da domani, con il ritorno in presenza degli alunni.

Questi interventi di adeguamento garantiscono condizioni di benessere ottimali per gli alunni con risparmi sulla spesa energetica. «Sicuramente un valore aggiunto- hanno precisato il primo cittadino e il dirigente - in questo particolare momento storico per le attività scolastiche che riiniziano, salvaguardando salute ma anche esigenze di apprendimento in presenza che oggi, in città, registrano una maggiore offerta di ambiti a servizio delle occorrenze educative».

L'obiettivo del Comune era quello, dopo un lungo periodo, di riportare la scuola nella possibilità di svolgere la didattica e l'apprendimento dei ragazzi in spazi «adeguati e sicuri per una crescita diffusa ed imprescindibile delle umanità che v’insistono».

Per questo la riconsegna alla dirigenza del plesso è decisiva per una «ripresa che significa futuro e speranza della collettività, che sfida “il domani” nelle aule per far divenire i giovani donne e uomini in grado di affrontare la realtà».