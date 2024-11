Inizialmente il rientro in classe era stato fissato per il 25 settembre. Dopo una riunione con i dirigenti scolastici, il sindaco ha ora deciso di rimandare il tutto a lunedì prossimo

A Castrovillari il nuovo anno scolastico inizierà lunedì 28 settembre. La decisione del nuovo differimento, che sarà oggetto di un’apposita ordinanza sindacale di oggi, rispetto a quanto già disposto pochi giorni fa per le esigenze di sanificazione dei plessi interessati alle urne delle amministrative, è stata assunta in una riunione con tutti i dirigenti scolastici, convocati dal primo cittadino stamane al fine di verificare ancora esigenze e situazioni per poter far iniziare in sicurezza e senza ulteriori problematiche l’attività didattica nei vari istituti.

I dirigenti scolastici hanno manifestato la necessità di qualche altro giorno di tempo per ottimizzare e mettere a punto l’organizzazione interna e quella risposta educativa che necessita, specialmente in questo momento storico, di essere accompagnata e tutelata nel miglior modo possibile. Durante la riunione ciascun rappresentante ha fornito quegli elementi utili e necessari per l’avvio delle attività con le esigenze diversificate (dalle aule al trasporto sino a quelle strutturali e legate agli ambienti). Esigenze che sono state ascoltate e registrate dall’ente locale che ha deciso di posticipare l'inizio delle lezioni alla prossima settimana.