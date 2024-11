A Cosenza le scuole elementari e le classi della prima media riprenderanno le lezioni in presenza giovedì 26 novembre.

Nessuna ordinanza emanata dal sindaco

Da Palazzo dei Bruzi infatti, non è giunto alcun provvedimento contrario rispetto a quanto stabilito dal Tar Calabria sull'annulamento parziale dell'ordinanza con la quale Nino Spirlì aveva invece sospeso le attività didattiche fino al 28 novembre. In questo ginepraio burocratico, non è semplice per le famiglie districarsi. E per la verità neppure per i dirigenti dei cinque istituti comprensivi del capoluogo bruzio.

La nota dell'Usr

Soltanto in serata è giunta loro la nota con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale ha recepito il dispositivo della giustizia amministrativa. Troppo tardi per organizzare la tempestiva riapertura. Per cui domani, 25 novembre, i plessi rimarranno chiusi, compreso il Convitto Nazionale, per procedere ad una sanificazione straordinaria e dopodomani, giovedì 26 novembre, i bambini potranno tornare in aula. Con buona pace dei genitori impegnati nelle ultime ore in un vero e proprio tour de force di febbrili scambi di messaggi sui gruppi di whatsapp.