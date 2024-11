VIDEO | Iniziano le lezioni in due dei cinque istituti comprensivi del capoluogo bruzio. Primo giorno anche per le classi del Convitto nazionale ( ASCOLTA L'AUDIO )

La prima campanella a Cosenza è suonata in due dei cinque istituti comprensivi presenti nel capoluogo bruzio, oltre che in alcune scuole secondarie di secondo grado dove alla presenza degli studenti in classe, si alternerà anche la didattica a distanza per evitare assembramenti nelle aule.

La novità alla Città dei Ragazzi

Si è puntualmente partiti nei plessi della Don Milani-De Matera e dell'Istituto Zumbini. In particolare la De Matera ha inaugurato anche le 18 nuove classi allestite dall'amministrazione comunale nella Città dei Ragazzi, dove sono ospitati alunni di terza quarta e quinta elementare.

Riapre il Convitto nazionale

La pandemia non ha fermato la riapertura del convitto nazionale. Quattro le classi allestite, due prime elementari e due prime medie, collocate nel complesso del Liceo Telesio in attesa che si completi la ristrutturazione dello storico edificio originario. Fin dal primo giorno è attivo il servizio mensa e l'orario pomeridiano.

Rivalutata la scuola storica di Via Milelli

Tra le novità anche la rivalutazione dello storico edificio di Via Milelli intitolato a Emma Tavolaro. Costruita nel 1929, questa scuola aveva vissuto nell'ultimo decennio un costante declino. Ma le sue aule ampie hanno parzialmente risolto il problema del distanziamento sociale per le classi della Zumbini, in buona parte trasferite in questo immobile.

Ottimismo tra i genitori

Proprio all'apertura dell'anno scolastico alla Emma Tavolaro si riferisce il filmato, con i ragazzi accolti dalle note dell'Inno di Mameli e le voci dei genitori, contenti per la ripresa delle lezioni ed ottimisti nonostante gli inevitabili disagi causati anche dalla mancanza di banchi in alcune classi.