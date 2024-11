Inizierà il 25 settembre la scuola per gli studenti di ogni ordine e grado nel comune di Castrovillari. Lo ha stabilito il sindaco, Domenico Lo Polito, con l’ordinanza n° 233 con la quale differisce l’inizio del suono della prima campanella in ragione delle «particolari esigenze delle attività elettorali che interesseranno la città sino al 22 settembre».

Per la consultazione amministrativa, infatti, lo spoglio delle schede avverrà nella mattinata di martedì prossimo e lo scrutinio «con la doppia preferenza si prevede laborioso» – scrive il sindaco - motivando la scelta anche «per dare possibilità agli uffici comunali d’intervenire adeguatamente, con l’apposito personale, presso i plessi scolastici interessati dai seggi per la loro sanificazione e pulizia; gli interventi di pulizia esterna interesseranno anche le scuole che non sono sede di seggio».

Pertanto il provvedimento emanato stamane è stato inviato a tutti i dirigenti degli istituti scolastici ed agli organismi di competenza, tra cui Prefettura, Ufficio scolastico provinciale, forze dell’ordine, Provincia e Asp ed è pubblicato all’albo on line dell’ente.