Il conducente del mezzo è stato trasferito in ospedale. Il bus aveva da poco iniziato la corsa e non vi erano passeggeri a bordo

Un incidente avvenuto stamani a Reggio Calabria ha coinvolto uno scuolabus. Il conducente del veicolo, che aveva da poco iniziato la corsa e non aveva ancora preso passeggeri a bordo, ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore e ha infranto la ringhiera della strada che costeggia il torrente Calopinace in direzione mare-monte, rischiando di precipitare nell'alveo del corso d'acqua. Assieme all'autista del veicolo, c'era solo l'accompagnatore rimasto illeso. Lo fa sapere l'Atam, l'azienda per i trasporti della città metropolitana.

Sul posto, con i mezzi di soccorso del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i primi rilievi e i vigili del fuoco. L’autista è stato recuperato e trasportato in ospedale. Gli agenti della Polizia locale stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.