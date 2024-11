La decisione dell'assessore regionale di aprire tutte le scuole il 24 settembre (bocciando la proposta del Consiglio di riaprire in due tempi) non ha impedito a sindaci calabresi di decidere autonomamente emanando apposite ordinanze per l’inizio posticipato delle lezioni negli istituti scolastici.



Decisione motivata soprattutto dalle elezioni previste i prossimi 20 e 21 settembre che impedirebbero – a parere di numerose amministrazioni comunali – di procedere alle operazioni di sanificazione dei locali in tempo per giovedì 24.

Nella provincia di Cosenza

È così il comune di Castrovillari questa mattina ha aperto le danze adottando un provvedimento con il quale viene posticipata l'apertura della scuole al 25 settembre.



In provincia di Cosenza anche altri sindaci che hanno già firmato o sono in procinto di firmare una ordinanza in tal senso, riguardante i plessi sedi di seggio elettorale, così da avere più tempo per procedere alla risistemazione delle aule, dopo le operazioni di voto.



In particolare, hanno già scelto di iniziare le lezioni lunedì 28 settembre i seguenti comuni: Rende, Castiglione Cosentino, Cassano, Diamante, Luzzi, Paola, Pietrafitta, Santo Stefano di Rogliano, Cetraro, Montalto.

Nel provincia di Reggio Calabria

E le elezioni in tutte le scuole inizieranno lunedì 28 settembre anche a Reggio Calabria dove il sindaco Giuseppe Falcomatà ha firmato apposita ordinanza. Stesso provvedimento adottato a Caulonia, Palmi e Villa San Giovanni.



A Gioia Tauro chiuse tutte le scuole comunali il 24 e il 25 settembre. Nel comune della Piana le lezioni dovrebbero partire dunque il 26.

Nella provincia di Catanzaro

Sulla stessa scia, Gizzeria. I cancelli degli istituti scolastici riapriranno ufficialmente il prossimo 28 settembre. La decisione è stata assunta dal sindaco della cittadina del Catanzarese.

Nella provincia di Vibo Valentia

Scuole elementari e medie riapriranno i battenti il 6 ottobre a Nicotera. La decisione è stata assunta dal sindaco al fine di organizzarsi al meglio e «consentire un avvio delle attività scolastiche in tutta sicurezza».

Rinviato al 28 settembre l'inizio dell'anno scolastico a Stefanaconi, dove negli ultimi giorni si sono registrati sette casi positivi al coronavirus. Lo ha deciso il sindaco dopo aver sentito anche il dirigente scolastico.





In aggiornamento