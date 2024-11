Con un'ordinanza contingibile ed urgente, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, compresi i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche ricadenti nel territorio di Catanzaro per la giornata di sabato 20 maggio 2023 a causa di avverse condizioni meteorologiche, come comunicato dal bollettino della Protezione civile.



Inoltre, per la stessa ragione, il primo cittadino ha revocato l'isola pedonale prevista su Corso Mazzini per sabato. Si consiglia la massima prudenza, soprattutto nel pomeriggio e nella serata di domani.