È stata già smentita e bollata come fake news dalla Regione Calabria la notizia che in queste ore sta circolando, rimbalzando da un gruppo whatsapp all'altro, della chiusura di tutte le scuole del territorio regionale dal 24 al 29 gennaio 2022. Basta in ogni caso andare sul sito della Regione per rendersi conto che l'ultima ordinanza è la numero 7. del 18 gennaio relativa al Green pass base per l’attraversamento dello Stretto.

«Sta girando, tra gli addetti ai lavori e non solo, una falsa ordinanza della Regione sulla chiusura delle scuole. Si tratta di una fake news». Così in una nota il presidente Roberto Occhiuto. Le scuole in Calabria sono aperte e resteranno aperte. E i nostri ragazzi potranno continuare a frequentarle in tutta sicurezza. Chi diffonde notizie false creando confusione e apprensione nella popolazione - conclude Occhiuto - dovrà rispondere dei suoi comportamenti alle autorità giudiziarie competenti che verranno tempestivamente informate di questa vicenda».