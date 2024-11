I provvedimenti sono stati adottati in via cautelare alla luce delle previsioni meteo che nella giornata di lunedì 3 aprile riportano possibili rovesci di forte intensità

A seguito del bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile regionale che riguarda gran parte della Calabria, i sindaci di diverse città stanno emanando le ordinanze di chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 3 aprile. I provvedimenti sono stati adottati, in via cautelare, alla luce delle previsioni che, nella giornata di domani riportano possibili rovesci di forte intensità.

Scuole chiuse in provincia d Catanzaro

Il primo a chiudere è stato il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. Scuole chiuse anche a: Chiaravalle, Botricello, Cicala, Cropani, Gimigliano, San Mango d'Aquino, Petrizzi, Satriano, Amaroni, Girifalco, Taverna, Borgia, Vallefiorita, Gasperina, Stalettì, Marcedusa, Pianopoli, San Vito sullo Ionio, Cerva, Sersale, Curinga, Falerna, San Sostene, San Floro, Cortale, Soverato, Scandale, Sellia, Palermiti, Gizzeria, Magisano, Sellia Marina, Pentone, Borgia, Caraffa, Palermiti, Settingiano, Guardavalle.

Scuole chiuse in provincia di Vibo Valentia

Anche il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ha chiuso le scuole per la giornata di lunedì. Scuole chiuse anche a: Serra San Bruno, Nicotera, Stefanaconi, Filogaso, Joppolo, Francica, Nardodipace, Filadelfia, Ionadi, Pizzo, San Costantino Calabro, Pizzoni, San Calogero, Briatico, Capistrano.

Scuole chiuse in provincia di Cosenza

Anche nel Cosentino diversi i paesi in cui i sindaci stanno chiudendo le scuole: Paludi, Caloveto, Bocchigliero, Longobucco, Acri, Pietrapaola, Montegiordano, Campana.

Scuole chiuse in provincia di Reggio Calabria

Anche a Reggio Calabria scuole chiuse. In queste ore diverse sindaci stanno firmando le ordinanze per la chiusura delle scuole nel territorio metropolitano, al momento nei comuni di: Melito Porto Salvo, San Lorenzo, Palizzi, Scilla, Bova Marina, Condofuri, Villa San Giovanni, Campo Calabro, Roghudi, Camini, Montebello Jonico, Bagaladi, San Roberto, Motta San Giovanni, Stilo, Molochio, Africo, Giffone, Ferruzzano.

Scuole chiuse in provincia di Crotone

Anche a Crotone il sindaco Vincenzo Voce ha chiuso le scuole. Diversi i paesi della provincia in cui i sindaci stanno chiudendo: San Nicola dell’Alto, Cirò Marina, Savelli, Mesoraca, Pallagorio, Isola Capo Rizzuto, Petilia Policastro, Rocca di Neto, Casabona, Melissa, Caccuri.