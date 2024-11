Scuole chiuse domani e dopodomani, 28 e 29 febbraio a Cetraro, in provincia di Cosenza per attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dei locali scolastici siti sul territorio comunale. Non suonerà la campanella, dunque, sia nei 12 plessi dell'istituto comprensivo "Alvaro", sia nell'Iis "Lopiano". La decisione è stata adottata dal sindaco Angelo Aita tramite ordinanza sindacale ed è stata trasmessa anche ai dirigenti scolastici, polizia locale e prefettura di Cosenza. Nelle scorse ore medesimo provvedimento è stato adottato a Cassano allo Ionio.