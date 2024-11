«Prendo atto, con grande dispiacere, della decisione del Tar». Così, su Facebook, il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, commenta la decisione del Tar di sospendere le sue ordinanze di chiusura delle scuole in Calabria. «Continuo ad essere sempre più convinto - prosegue Spirlì - che la prevenzione, in questo tempo di recrudescenza della pandemia, sia lo strumento più valido. Il migliore! Decine di sindaci, di ogni appartenenza politica - aggiunge Spirlì - già hanno firmato altrettante ordinanze di chiusura delle scuole, per confermati contagi da Covid-19. Nei prossimi giorni, temo, potrebbero aumentare». Infine, rivolgendosi agli utenti, Spirlì sostiene: «Mi chiedete di intervenire ancora, lo farò col Governo».

I vaccini in Calabria

«Dopo la riunione plenaria con tutti i commissari di Asp e aziende ospedaliere, la Protezione Civile e il commissario ad acta, la campagna vaccinazioni ha avuto una nobile risalita. Me ne compiaccio», evidenzia il governatore ff che annuncia per oggi la visita di alcuni punti vaccinali nelle province di Crotone e di Catanzaro, dopo le visite fatte ieri in provincia di Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria.