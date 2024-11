«Siamo profondamente addolorati per la morte tragica del giovane Antonio Ruperti». Così il questore di Cosenza Michele Maria Spina in un messaggio di cordoglio diffuso in seguito al decesso del sedicenne rimasto coinvolto nella serata di sabato scorso 9 settembre, in una collisione con un veicolo in dotazione alla polizia di Stato. «A nome mio e di tutte le poliziotte ed i poliziotti madri e padri di famiglia – ha aggiunto - esprimo dolore e vicinanza alla sua famiglia».