L’autopsia ha evidenziato che i traumi sono compatibili con la caduta dal balcone.

Mattia sarebbe morto sul colpo a causa di un violento trauma cranico, dopo la caduta da un balcone in un edificio di San Giorgio Albanese, nel cosentino. Sarebbe questo l’esito dell’autopsia effettuata all’ospedale di Rossano, secondo quanto riporta Il Quotidiano del Sud. L’autopsia avrebbe anche escluso la presenza di ferite non compatibili con la caduta, togliendo ogni dubbio sulla dinamica della morte di Mattia. I carabinieri però continuano a indagare per stabilire se il giovane fosse solo al momento della caduta, o in compagnia di qualche amico, in una zona fuori dal suo quartiere.