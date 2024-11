Il fatto è accaduto nella zona dell'Ulivarella di località Tonnara a Palmi. Al sub confiscati il pescato e le attrezzature utilizzate

Aveva segnalato alla Polizia di Stato la scomparsa di un amico sub che era andato assieme a lui a pescare, ma il presunto disperso è riemerso, alla presenza della Guardia costiera intervenuta sul posto, ed è stato sanzionato. Il fatto è accaduto nella zona dell'Ulivarella di località Tonnara a Palmi. Al sub sono stati confiscati il pescato e le attrezzature utilizzate.

L'attività è stata condotta nell'ambito dei controlli attuati dalla Guardia costiera di Gioia Tauro che, in un'altra, operazione attuata congiuntamente con i carabinieri, hanno individuato un sub intento a pescare in località Marinella nelle ore notturne con l'ausilio di una fonte luminosa. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro dell'attrezzatura e del pescato.

Nell'ambito dei controlli, sempre nella zona della Piana di Gioia Tauro, sono stati sequestrati alcuni esemplari di pesce spada sottomisura venduti abusivamente da ambulanti.