Il personale della locale Squadra Mobile, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di Luigi Gostinello Luigi, 41 anni, pluripregiudicato, per rapina aggravata nei confronti di un 84enne del luogo, ipovedente, in pieno centro storico a Crotone.

L’uomo notava la sua vittima uscire dall’ufficio postale dopo aver prelevato la somma di 350 euro per poi seguirlo nel dedalo di viuzze del centro storico. Una volta giunti in un luogo ritenuto idoneo, avvicinava l’84enne con la scusa di una sigaretta per poi aggredirlo, infilandogli le mani nelle tasche della giacca e strappandogli l’intera somma prelevata, facendolo rovinare al suolo nella colluttazione. Le accurate indagini della locale Squadra Mobile, svolte anche a mezzo di specifici accertamenti tecnici, hanno consentito di riconoscere in Luigi Gostinello l’autore della rapina. Dopo aver individuato il presunto autore e rinvenuto in casa sua anche gli stessi indumenti utilizzati per la commissione dell’azione illecita, su richiesta del sostituto procuratore Di Vittorio è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere da parte del gip Ciociola.