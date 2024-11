I vigili del fuoco, con non poche difficoltà, hanno raggiunto l’automobilista che aveva seguito le indicazioni uscendo dall'autostrada allo svincolo di Altilia Grimaldi

Viaggio da incubo per un automobilista proveniente da Taranto e diretto a Lamezia. L’uomo, per “colpa” del navigatore si è ritrovato in mezzo ai boschi a mille metri d'altitudine.

Seguendo, infatti, le indicazioni sul telefonino, con la sua auto – una Bmw 318 – si è ritrovato prima ad uscire dall’Autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza di Altilia Grimaldi, per poi inerpicarsi fino a ritrovarsi senza via d'uscita, nella boscaglia, attraverso vecchie mulattiere di montagna.

A quel punto l’automobilista è stato costretto a chiamare i soccorsi. Ricevuta la segnalazione di soccorso in SO115 i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme hanno subito attivato le ricerche. Nonostante la zona impervia, grazie alla copertura telefonica, il malcapitato è stato poi contattato dal capo squadra dei vigili del fuoco, riuscendo a descrivere il percorso. Con non poche difficoltà i soccorsi hanno poi raggiunto l’auto, traendo l’uomo in una zona sicura e recuperando l’automobile sulla quale viaggiava.