Il rogo è avvenuto per mano di ignoti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco

Forse solo una bravata ma è per mano di ignoti che un gazebo posizionato nella zona antistante il lungomare di Sellia Marina nel Catanzarese ha preso fuoco. Il rogo è avvenuto la scorsa notte. La struttura in legno è stata in parte danneggiata dalle fiamme, in particolare il tetto. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Sellia Marina che hanno evitato che l'incendio si propagasse alla pineta circostante.

Luana Costa