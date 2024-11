È di cinque feriti il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte in prossimità del Lungomare nel comune di Sellia Marina. Coinvolte due autovetture una Fiat Multipla ed una Ford Fiesta. In totale cinque passeggeri a bordo delle due vetture di cui tre, trasportati presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli mentre i rimanenti due ricevano cure sul posto dal personale sanitario del suem 118.

L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è valso alla messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale. Sul posto i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti di competenza.