Resta in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita il 16enne aggredito la scorsa notte sul lungomare di Sellia Marina, nel catanzarese, da un coetaneo che gli ha inferto 12 colpi con un arma contundente, presumibilmente una forbicina. Il giovane minorenne, originario di Roma, si trova nella cittadina ionica in vacanza insieme ai suoi genitori.

Non sono note le ragioni della lite sfociate poi in violenta aggressione. Il diverbio è iniziato all'interno di uno stabilimento balneare per poi concludersi con l'accoltellamento che ha richiesto l'intervento di una ambulanza e l'immediato trasporto del 16enne in pronto soccorso a Catanzaro, dove gli è stata riscontrata la perforazione di un polmone ed è quindi stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica.

Al momento, il 16enne si trova ricoverato in chirurgia pediatrica all'azienda ospedaliera Dulbecco, le sue condizioni sono migliorate e non è in pericolo di vita. Contestualmente, i carabinieri della compagnia di Sellia Marina hanno avviato le indagini, individuando immediatamente l'autore dell'aggressione. Si tratta di un 17enne del posto, denunciato a piede libero perché minore. Il giovane dovrà rispondere del reato di lesioni gravissime, da quanto riferito in sede di interrogatorio la lite sarebbe scoppiata per motivi di droga, ma si tratta di una circostanza non ancora confermata.